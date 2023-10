Club federiciano: omaggio a Maria Callas con il memorial della Divina

Domenica 29 ottobre, alle ore 19.00, nel parterre di Artenatura Garden Center in via Corato (km 1), il Club federiciano organizza il "Memorial della Divina" in omaggio alla straordinaria Maria Callas. L'iniziativa rientra nel ciclo dei grandi anniversari del 2023, per il centenario della nascita della grande cantante greca.Cantano i soprani Enza Adorante, Angela Lomurno e Rosa Simone. Al pianoforte Giancarlo Direnzo. L'ingresso è libero.