Speleologia: al centro visite di Lamalunga il Cars racconta la grave di Faraualla

Domenica 13 febbraio, a partire dalle ore 18 presso il "Centro Visite Lamalunga - Uomo di Altamura" (sulla strada provinciale 157 per Quasano, km 2) il Cars - Centro altamurano ricerche speleologiche organizza un incontro incentrato sulla grave di Faraualla, per ripercorrere le fasi storiche dell'esplorazione di quest'abisso e le iniziative che attualmente si stanno portando avanti per la sua salvaguardia.La grave di Faraualla, in territorio di Gravina, imponente con i suoi 280 metri che ne fanno uno degli inghiottitoi più profondi della Puglia e dell'Italia centro-meridionale.Ingresso libero.