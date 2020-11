Apertura serale del museo archeologico, si parla del mito delle Danaidi

Prima della chiusura temporanea al pubblico, stabilità dal DPCM del 3 novembre 2020, al museo archeologico statale in via Santeramo 88 è in programma un'apertura straordinaria serale dalle ore 19.00 alle 22.30. Mariella Forte, presidente dell'associazione di promozione Arché dialogherà sul mito, con particolare riferimento a quello di Dano raffigurato sull'anfora rinvenente dallo scavo Agip in Altamura.Informazioni per il pubblicoFasce orarie di ingresso: 19.30– 20.00– 20.30– 21.00 – 21.30 – 22.00Numero massimo di visitatori consentito (per fascia oraria): 20Costo: gratuitoPrenotazione: consigliata allo 080 3146409 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30)Contatti per richiedere informazioni sull'evento: 0803146409, drm-pug.museoaltamura@beniculturali.it,Fb: https://www.facebook.com/museoarcheoaltamuraMisure anti-contagio previste durante l'evento:- Prima di accedere, il personale in servizio misurerà la temperatura corporea dei visitatori per assicurarsi che non sia superiore ai 37,5 °C;-​I visitatori dovranno recarsi al sito muniti di mascherina;-​Durante l'evento si dovrà rispettare il distanziamento fisico previsto, a tale scopo i posti a sedere saranno opportunamente distanziati;-​Lungo i percorsi verranno disposti dispenser dedicati per la distribuzione di gel disinfettante;-​L' ascensore verrà utilizzato da una persona per volta con l'obbligo di indossare sempre la mascherina (in caso di persone disabili è consentita la presenza di un accompagnatore sempre munito di mascherina);-​Il personale di turno vigilerà sul rispetto delle normative di sicurezza (contingentamento degli ingressi e degli ambienti comuni, rispetto del distanziamento,ecc.)