Altamura in scena: presentazione del programma

mercoledì 17 settembre 2025 Oggi
Sarà presentato, stasera, alle 20.00, in piazza Repubblica, con un'anteprima speciale alla stampa e alle istituzioni, il progetto "Altamura in Scena: Mercadante, Memoria e Comunità", promosso dall'Accademia Obiettivo Successo con la direzione artistica dell'attrice e regista, Cinzia Clemente.

L'iniziativa, sostenuta dal Consiglio Regionale della Puglia e patrocinata dal Comune di Altamura, nell'ambito delle iniziative culturali volte alla valorizzazione del patrimonio artistico e identitario del territorio, è in programma ad Altamura da ottobre a dicembre 2025.

Il progetto celebra la figura e l'eredità di Saverio Mercadante, illustre musicista e compositore altamurano, attraverso un percorso che intreccia teatro, musica, arti visive e incontri pubblici. Si tratta di un vero e proprio viaggio nella memoria collettiva che coinvolge attivamente giovani, scuole, associazioni e cittadini, per riscoprire non solo l'opera di Mercadante, ma anche i valori costituzionali e civili che la sua storia e la sua musica continuano a trasmettere. Tra le attività previste: spettacoli teatrali e reading dedicati a Mercadante e alla sua epoca; un cortometraggio documentario per sostenere la didattica sulla sua figura; mostre fotografiche e video-installazioni a tema musicale e storico; incontri pubblici e conferenze con studiosi, artisti e operatori culturali. L'obiettivo è duplice: onorare la memoria di uno dei più grandi compositori italiani dell'Ottocento e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, trasformando Altamura in un palcoscenico a cielo aperto e in un laboratorio di creatività condivisa. "Con Altamura in Scena vogliamo unire le generazioni, far rivivere le radici e aprirci al mondo – ha sottolineato Cinzia Clemente – perché la cultura è memoria viva solo se è partecipata".
