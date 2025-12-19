Altamura in scena: convegno su Mercadante

Prosegue il progetto "Altamura in Scena" dell'Accademia "Obiettivo Successo" diretta dall'attrice e regista Cinzia Clemente, con un importante incontro istituzionale dedicato al dialogo tra musica, cultura e valori costituzionali.L'appuntamento è in programma sabato 20 dicembre alle ore 17.30, presso l'ex Conservatorio Santa Croce di Altamura.L'incontro rappresenta un momento culturale e di riflessione condivisa. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Altamura Vitantonio Petronella, del Consigliere Regionale Francesco Paolicelli, della Vice Presidente di Confcommercio Bari e componente di Giunta della Camera di Commercio di Bari Tonia Massaro, seguirà un dibattito con la partecipazione del prof. Giuseppe Pupillo, del prof. Giacinto Moramarco, del Maestro Alfredo Luigi Cornacchia, del Maestro Giovanni Rea, musicista e ricercatore, componente del Comitato Mercadantiano di Napoli, oltre ad un collegamento con lo storico musicale Gian Luca Petrucci. Al centro del confronto il tema "Musica, Cultura, Costituzione", con un focus sulla figura di Saverio Mercadante a cui il progetto "Altamura in Scena" è dedicato, sul ruolo della cultura come elemento fondante della comunità, della memoria collettiva e della promozione dei valori costituzionali.Il progetto è stato realizzato con il contributo finanziario del Consiglio Regionale della Puglia e il supporto del Comune di Altamura.Un'occasione preziosa per approfondire, confrontarsi e guardare al futuro, riaffermando la centralità della cultura come strumento di crescita civile e sociale.