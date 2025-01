Una vittoria che vale il primato

Le notizie di Altamuralife #Altamura #Life www.altamuralife.itComunicato Soccer Altamura (uff. stampa)SOCCER ALTAMURA – JOVIS NATIO 5-3SOCCER ALTAMURA: Chironna, Tafuni, Laddaga, Santacroce, Maino F., Maino S., Tancredi, Ninni, Gramegna F., Gramegna M., Berloco, Disabato. All. Grimaldi.JOVIS NATIO: Pastoressa M., Ignomiriello, Murolo A., Murolo L., Guerra, Depalma, Prisciandaro, Pastoressa G., Pellicani, Iessi, Labianca, Pagano. All. De Biase.ARBITRO: Sig. Laghetti Paolo Giovanni della sezione di Taranto.RECUPERO: 2' pt 3' stRETI : 7' Ignomiriello aut. (SA), 13' Maino F. (SA), 19' Murolo L. (JN), 32' Laddaga (SA), 33' Depalma (JN), 48' Tancredi aut. (JN), 52' Santacroce (SA), 56' Maino S. (SA).AMMONITI : Laddaga (SA), Pagano (JN), Guerra (JN).Futsal spettacolo al PalaPiccinni di Altamura con Soccer Altamura e Jovis Natio che giocano una gara bellissima e avvincente, degna delle aspettative dei tifosi e della classifica. Alla fine la spuntano i biancorossi altamurani, che vincono con il risultato di 5-3 ed effettuano il sorpasso in classifica, guadagnandosi il primo posto insieme al San Ferdinando. La gara si sblocca dopo solo pochi minuti: Laddaga, dalla destra, calcia forte sul secondo palo e, Ignomiriello anticipa Maino Stefano calciando la palla alle spalle dell'incolpevole Pastoressa. Al 13' Maino Francesco fa tutto da solo, si fa dare palla da Chironna e, sulla fascia sinistra, prima supera un paio di avversari in velocità, poi in diagonale deposita in rete la palla del 2-0. Con il doppio vantaggio, gli altamurani lasciano la manovra agli ospiti che provano a far girare palla ma i biancorossi sono sul pezzo e rischiano poco o niente. A dieci minuti dalla fine del primo tempo, in una transizione di gioco, Murolo Lorenzo prende palla, avanza e dal limite dell'area segna la rete del 2-1 con un tiro potente e improvviso, che toglie la ragnatela sulla destra di Chironna.Fino al duplice fischio succede poco o niente e si va al riposo con la Soccer Altamura avanti di un gol. Il secondo tempo comincia col botto: al 2' Laddaga ruba palla a centrocampo e di punta, dal limite dell'area di rigore, batte Pastoressa e fa 3-1. Palla al centro e azione in velocità del Jovis Natio che coglie di sorpresa gli altamurani, fermi come le belle statuine, e capitan Depalma fa 3-2 a pochi passi da Chironna. Santacroce, a pochi passi dalla porta si divora il gol del 4-2 e pochi minuti più tardi, una sfortunata autorete di Tancredi, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, porta il risultato in parità sul 3-3. Mister Grimaldi si gioca la carta Berloco, che riesce a dare brio alla fase offensiva altamurana, e, proprio lui, al 52', vince un contrasto e serve a Santacroce una palla solo da spingere in rete, e la Soccer Altamura si riporta ancora avanti 4-3. Mister De Biase risponde con il quinto uomo di movimento e Maino Stefano lo punisce segnando dalla sua metà campo il gol del 5-3. Forcing finale degli ospiti, ma gli altamurani sembrano insuperabili: Chironna, Tancredi e Maino si immolano e salvano sulla linea di porta e al triplice fischio può cominciare la festa biancorossa condivisa con un PalaPiccinni pieno e gioioso.