Team Altamura: un altro passo utile per salvezza

𝗖𝗔𝗩𝗘𝗦𝗘 - 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔 1-125° Giornata Campionato Serie C NOWStadio Comunale "Simonetta Lamberti" (Cava de' Tirreni)Senza tifosi e con grande cuore, Team Altamura ottiene un altro punto utile per la salvezza. Contro la Cavese, la situazione si era messa male dopo il goal di Sannipoli al 14' del primo tempo. Il pareggio è arrivato a 10 minuti al termine, grazie a Mané. In precedenza era stato il portiere Viola a salvare i suoi dal raddoppio dei padroni di casa della Cavese.Entrambe le squadre sono apparse affaticate, visti i ritmi intensi del campionato. Azzeccatissimi i cambi di Di Donato.Prosegue la striscia positiva dei biancorossi: cinque risultati utili dall'inizio dell'anno.