Team Altamura, trovata l'intesa societaria

La Team Altamura annuncia la "fumata biancorossa". Raggiunta l'intesa per l'allargamento della base societaria, con l'individuazione di nuovi partner economici che si affiancherebbe all'attuale dirigenza."Finalmente nasce quello che tanti cittadini e tifosi da tempo si auspicavano - è l'annuncio della società - Scende in campo un gruppo di imprenditori altamurani per costruire un piano triennale di rilancio del progetto sportivo e sociale Team Altamura. Si stanno susseguendo incontri e confronti serrati per organizzare strutturare e programmare al meglio la stagione attuale. L' obiettivo è costruire un progetto sempre più solido ed ambizioso".Alla luce di questo annuncio, il titolo resterà ad Altamura, con una compagine rinnovata.