Team Altamura rischia, un pari in casa contro la Paganese

Stop in casa per Team Altamura. La Paganese quasi fa il botto. Finisce in pari la gara al "D'Angelo" e s'interrompe la striscia di cinque vittorie consecutive.Loiodice ha raddrizzato una partita che si era messa male. E quindi un punto che non è da buttare; anzi, tutt'altro visto l'andamento della partita. Nel girone H della serie D non ci sono partite dal risultato scontato e anche quella di oggi lo dimostra.La squadra di Giacomarro resta in testa alla classifica, sempre a +3. Anche il Casarano è stato bloccato in casa (1-1 con il Barletta). Al secondo posto sale il Nardò e quindi è accoppiata salentina.seguono altri dettagli