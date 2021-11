Team Altamura, pari sofferto a Brindisi

Pari sofferto per la Team Altamura contro il Brindisi, ultimo in classifica. Per lavori di manutenzione del manto erboso nello stadio della città adriatica, si è giocato sul campo di Maruggio, senza la presenza del pubblico altamurano. E' finita 2-2 (1-0 nel primo tempo).Brindisi due volte in vantaggio (con Kordic e Badje) e entrambe le volte la Team si è rimessa in carreggiata con Tedesco.Nel finale espulsi Lorenzo (per una reazione dopo aver subito un fallo) e l'allenatore Luigi Pezzella che ha protestato per il cartellino rosso a Lorenzo.In classifica, nella zona calda dei play-out, i biancorossi agganciano la Mariglianese, che è stata sconfitta dalla Fbc Gravina (1-2), e vengono a loro volta raggiunti dal Rotonda che ha fermato il Nola (1-0). Molto importante la prossima gara, domenica in casa, contro il San Giorgio, un "cliente" scomodo coinvolto nella lotta per la salvezza.