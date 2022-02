Team Altamura ko nello scontro diretto

Lo scontro diretto se lo aggiudica la Us Mariglianese. Nella trasferta napoletana la Team Altamura cede il passo ai padroni di casa che vincono grazie a una rete nel primo tempo di Marzano, quasi alla mezz'ora. Nella ripresa è stato praticamente un tiro al bersaglio da parte dell'Altamura nell'area avversaria ma il gol non è arrivato.Fallisce quindi la spedizione campana in cui era importante riuscire a fare punti per evitare di continuare a "ballare" pericolosamente a ridosso della zona play-out. Così non è andata.Una giornata negativa per i colori biancorossi per i risultati di altre concorrenti, tra cui il Nola che a sorpresa ha vinto a Bitonto in casa della capolista (ora, ex).