Team Altamura, il panettone è amaro

Serie C1^ giornata di ritornostadio D'Angelo, AltamuraInizia male il girone di ritorno. In casa Team Altamura si arrende al Crotone (1-3). Cinici e concreti i calabresi che fanno il bis della vittoria dell'andata. E proprio come nella gara di esordio della serie C il Crotone di fatto ha chiuso la gara nei primi venti minuti con un "uno-due" che ha segnato l'esito dello scontro. Risultato giusto.Nella ripresa il gol di Minesso ha riaperto i giochi. Ma è durata poco. Team Altamura pecca in difesa, con errori che si rivelano pesanti. E che ha pagato in queste ultime tre giornate.E' stato un periodo particolarmente intenso. Tre gare dal 13 dicembre ad oggi, tutte in casa nel ritrovato D'Angelo. E con una costante: tutte e tre perse (Avellino ma il pareggio sarebbe stato meritato; Rimini in Coppa Italia; Crotone). Un po' di fatica potrebbe aver contribuito.Ora una lunga pausa. La squadra di Di Donato riprenderà il 6 gennaio, con la trasferta di Foggia. Nel frattempo il margine di vantaggio sulla zona play-out si è dimezzata ed è scesa a +3 dal Latina che ha vinto lo scontro diretto a Caserta, con i padroni di casa della Casertana.