Team Altamura: fine corsa in Coppa Italia

Finisce ai quarti l'avventura di Coppa Italia di serie C per Team Altamura. Non ci sarà la semifinale che sarebbe stato un prestigioso risultato.Al D'Angelo passa il Rimini che sostanzialmente ha fatto la partita. Perché Team ha dovuto rincorrere nel primo tempo: al 17' gol di Falbo, pareggio all'ultimo minuto grazie ad un tocco in autorete dei riminesi. Al 90' la beffa: in rete Parigi. E vittoria della squadra ospite.Team Altamura ha fatto in bel cammino eliminando Turris, Picerno e Potenza, sempre in trasferta. Per paradosso l'eliminazione è arrivata proprio nel ritrovato D'Angelo dove tarda l'appuntamento con la vittoria.