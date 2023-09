Softair, la squadra altamurana in finale di Coppa Italia Csen

Per il secondo anno consecutivo la Asd A-team (Altamura Team) si è qualificata per la finale nazionale della Coppa Italia CSEN di softair, lo sport di squadra basato sulla simulazione di azioni militari. Grazie al secondo posto durante le fasi regionali, parteciperà alla competizione in programma il 14 e il 15 ottobre in Sicilia, nella provincia di Ragusa."La squadra - afferma il presidente Antonio Petrara - è entusiasta di questa eccezionale opportunità di partecipare alla fase finale della Coppa Italia CSEN e mira a superare il risultato ottenuto lo scorso anno. La qualificazione è il risultato di una dedizione senza pari, con l'Asd A-team dimostrante un'instancabile etica del lavoro e una competizione leale nei confronti degli altri club partecipanti, molti dei quali hanno mostrato un alto livello di preparazione e dedizione"."Dopo esserci qualificati per il secondo anno consecutivo - aggiunge Petrara - siamo estremamente orgogliosi del duro lavoro e della passione che i nostri soci atleti hanno dimostrato per raggiungere questo importante traguardo. La Coppa Italia CSEN rappresenta per noi un'opportunità straordinaria per misurarci con altre squadre di alto livello e dimostrare il nostro valore sul campo. Nonostante questo straordinario risultato, l'Asd A-team non intende assolutamente dare nulla per scontato nella sfida imminente. La squadra si sta preparando intensamente per la fase finale e sta cercando di reperire tutte le risorse necessarie per affrontare la competizione con la massima determinazione, puntando a un risultato ambizioso". L'A-team desidera esprimere "la sua profonda gratitudine verso i propri sponsor e tutti i soci che hanno fornito un costante supporto e incoraggiamento durante la stagione. Senza il loro prezioso aiuto, questo traguardo non sarebbe stato possibile".Quindi l'associazione sportiva dilettantistica prende l'impegno di "dimostrare il proprio valore in campo e a dare il massimo per migliorare il quarto posto ottenuto nella finale nazionale dello scorso anno. Con la stessa passione e impegno che li hanno portati fin qui. l'ASD A-team è pronta ad affrontare la sfida della Coppa Italia CSEN softair e a fare il possibile per portare a casa un risultato di grande prestigio".