Soft air, l'Altamura Team alle finali nazionali

Il 22 maggio prossimo, 20 squadre da tutta Italia, dopo aver conquistato l'accesso alla finale , vincendo i gironi di qualificazione si sfideranno a Varano de Melegari (Parma) per contendersi il titolo di campioni d'Italia Csen (centro sportivo educativo nazionale). Tra le 20 finaliste da tutta Italia ci sarà l'Asd Altamura Team (A-Team), storico club di Softair Altamurano.Gli atleti capitanati dal presidente Antonio Petrara, dopo essersi piazzati sul gradino più alto del girone di qualificazione, proveranno a mettersi in gioco con i migliori team della penisola puntando a conquistare un piazzamento importante.La squadra in questi anni ha ottenuto importanti risultati in tutte le competizioni che ha affrontato sia a livello regionale che nazionale, oltre che attestati di stima diffusi per serietà e capacità organizzative di eventi di grossa portata, come il Trofeo Lupetia, il Trofeo Apulia, o la mil-sim Torabora. Nel 2019 assieme al gruppo del Cis (comitato interregionale Softair) ha avuto anche la possibilità di organizzare proprio ad Altamura una finale Nazionale Csen."Il softair - afferma la Altamura Team - per i nostri soci/atleti rappresenta un modo di vivere il contatto con la natura in maniera adrenalinica e competitiva, senza cadere mai nell'errore imperdonabile di confondere il gioco è la simulazione con la realtà. Una battaglia da sempre sostenuta da tutto il team. Adesso abbiamo l'opportunità di dimostrare il nostro valore a tutta Italia, siamo orgogliosi già di essere tra le migliori venti associazioni Italiane di softair per questa stagione. Per noi è un enorme gratificazione per tutti i sacrifici affrontati in questi 12 anni di attività in uno "sport minore" come questo. Ci auguriamo il supporto ed il tifo di tutti i nostri concittadini".