Soft air: secondo posto nazionale per la squadra di Altamura

L'Associazione Sportiva Dilettantistica A-Team si è classificata al secondo posto nazionale nella competizione di Softair C.S.E.N. "Operazione SIX". Il soft air è la disciplina di sport di squadra basato sulla simulazione di azioni militari.La finale si è tenuta ad Acate, in provincia di Ragusa, e ha visto la partecipazione di squadre di varie regioni d'Italia, nel competere duramente per ottenere il titolo di campione nazionale. L'A.S.D. A-Team ha dimostrato un eccezionale impegno e dedizione, superando 8 Obiettivi Combat, 12 prove speciali e 10 missioni di ricognizione, in una gara non-stop della durata di 24 ore, su un terreno impegnativo che ha richiesto un cammino di 42 chilometri con l'attrezzatura completa.I membri della squadra, Antonio "Ombra", Miki "Selvaggio", Marco "Hannibal", Nicola "Sioux", Sandro "Django", Michele "Cocorito", Carlo "Crilin" e Francesco "C-17", hanno dimostrato straordinaria determinazione e spirito di squadra. "Nonostante il secondo posto - riferisce il presidente Antonio Petrara - l'A.S.D. A-Team è orgogliosa del suo eccezionale risultato e si impegna a continuare a migliorare e a eccellere nelle future competizioni. L'intero team desidera ringraziare i sostenitori e i partner che hanno reso possibile questo notevole traguardo. E' importante sottolineare, come contemporaneamente alla finale nazionale, il resto dei soci dell' ASD A-team fossero impegnati a Taranto in veste organizzativa di un evento di pari importanza Il "Trofeo Nazionale Apulia"."Dopo quattordici anni di Attività sportiva - ha aggiunto Petrara - questa associazione ha raggiunto una maturità e competitività che la rende fiore all' occhiello di questo sport, ben oltre i confini regionali. L'attenzione che anche gli sponsor (a cui va un sentito ringraziamento) stanno dando alla squadra, ci permetteranno di crescere sempre di più".