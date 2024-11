Soccer Altamura torna a vincere in casa

SOCCER ALTAMURA – AZETIUM RUTIGLIANO 6-1SOCCER ALTAMURA: Chironna, Dibenedetto, Berloco, Leite, Santacroce, Maino, Ragone, Tancredi, Ninni, Gramegna F., Picerno, Disabato. All. Grimaldi.MAZETIUM RUTIGLIANO: Pavone, Romagno, Lacoppola, Orlando, Gianpaolo, Ruospo, Ferrante, Partipilo, Masotti, Chouchane, Cioara, Pisani. All. Belviso.RETI : 8' Tancredi (SA), 14' Santacroce (SA), 23' Ninni (SA), 46' Maino (SA), 51' Ninni (SA), 60' Ruospo (AR), 60+2' Picerno (SA).FALLI: 4-2 pt – 3-2 stAMMONITI : Berloco (SA), Leite (SA), Masotti (AR), Cioara (AR).ESPULSI: Chironna (SA).La Soccer Altamura, dopo due sconfitte casalinghe (campionato e coppa), torna a vincere tra le mura amiche con un sonoro 6-1 ai danni dell'Azetium Rutigliano. La diversa posizione di classifica delle due squadre a confronto, lasciava presagire un netto dominio, che alla fine si è visto per tutti i sessanta minuti della gara. Uniche note negative per i ragazzi di mister Grimaldi sono le solite palle gol sprecate sotto porta e l'inspiegabile nervosismo in campo visto l'andamento della gara.A stappare la gara ci pensa Tancredi con un sinistro chirurgico dal limite che si infila all'angolino basso sulla destra di Pavone. Il raddoppio, dopo almeno un paio di occasioni buttate al vento dai biancorossi, è opera di Santacroce, che ruba palla a centrocampo e in solitaria batte Pavone con un tiro di punta dal limite dell'area di rigore. Al 23' punizione di seconda sulla linea dell'area di rigore: Maino tocca per Ninni che insacca la rete del 3-0 con il quale si chiude il primo tempo. Il secondo tempo comincia con gli altamurani inspiegabilmente nervosi e mister Grimaldi è costretto a chiamare il time out a metà tempo per strigliare i suoi.I risultati si vedono subito perché la squadra comincia a strappare applausi con belle trame di gioco che portano quasi al gol. Al 16' Leite serve sulla banda sinistra Maino, che salta un avversario in velocità e trafigge Pisani, entrato al posto di Pavone infortunato, con un destro all'incrocio dei pali. Nell'azione del 5-0 c'è ancora lo zampino di Maino, che spostatosi sulla destra, serve a Ninni (doppietta per il pivot biancorosso) una palla solo da spingere in rete a pochi passi dalla porta avversaria. Al 28' Chironna, secondo il direttore di gara, tocca la palla con le mani fuori dalla sua area e si vede sventolare il cartellino rosso tra le proteste altamurane. La Soccer Altamura tiene bene l'inferiorità numerica ma al 30' una palla persa a centrocampo regala a Ruospo la volata solitaria contro Disabato e l'Azetium Rutigliano accorcia le distanze portandosi sul 5-1. Nei minuti di recupero Picerno, dopo uno scambio veloce con Santacroce, batte ancora Pisani e segna la sua prima rete in campionato che vale il definitivo 6-1. Alla fine vittoria doveva essere e vittoria è stata, bisogna ricaricare le batterie, provare a placare nervosismi inutili ed essere più squadra. Sabato prossimo il campionato si ferma, ma c'è da provare a ribaltare il risultato della gara di andata di Coppa Puglia a Santeramo, perché l'obiettivo è andare avanti anche in questa competizione. (Leonardo Loporcaro, Uff. Stampa Soccer Altamura)