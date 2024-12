Soccer Altamura soffre il mal di trasferta

SAN FERDINANDO C5: Gorgoglione, Poppi, Guerini, Lombardi, Angiulli, Frontino, Romanelli, Losapio, Frascolla, Pasquale, Giannini, D'Elisa. All. Renna.SOCCER ALTAMURA: Disabato, Berloco, Leite, Santacroce, Maino, Ragone, Tancredi, Gramegna M., Ninni, Gramegna F., Picerno, Zaccaria. All. Grimaldi.ARBITRO: Sig. Domenico Rescina della sezione di Bari.RETI : 19' Santacroce (SA), 28' Frontino (SF), 30+1' Frontino (SF), 39' Berloco (SA), 44' Frontino (SF).FALLI: 2-2 pt 5-2 stSembra non finire il mal di trasferta che attanaglia i biancorossi, che tra campionato e coppa, subiscono la terza sconfitta consecutiva fuori dalle mura amiche. E' stata una gara maschia e gradevole, le due squadre hanno giocato alla pari e, forse, il risultato più giusto, per quanto visto sul campo, era il pareggio, ma chi vince ha sempre ragione e i padroni di casa conquistano tre punti importanti, che gli permettono di raggiungere, al terzo posto in classifica, la Soccer Altamura.La fase di studio delle due squadre è abbastanza lunga e le occasioni importanti latitano fino alla metà del primo tempo. La gara la stappa la Soccer Altamura al 19' con un'azione corale in velocità: Ninni e Maino si scambiano la palla con quest'ultimo che serve a Santacroce una palla solo da spingere in rete. A due minuti dalla fine del tempo capitan Frontino pareggia con un tiro rasoterra dalla distanza, che si infila nell'angolino basso sulla sinistra di Zaccaria. Nel primo e unico minuto di recupero ecco un déjà vu: dormita su un calcio d'angolo per gli ospiti e Frontino, che si smarca facilmente con un movimento a mezza luna, calcia indisturbato e segna la rete del 2-1 facendo esplodere il palazzetto dello sport pieno in ogni ordine di posto. Il secondo tempo comincia con la Soccer Altamura alla ricerca del pareggio, che arriva al 9', quando, Ninni ruba palla davanti alla sua area di rigore e serve Berloco, che si mette in proprio, salta un avversario e dal limite dell'area batte Gorgoglione con un sinistro chirurgico all'angolo basso. Gli altamurani provano ad impadronirsi della manovra, ma a metà ripresa Frontino, ancora dalla distanza e ancora libero di calciare, mette sotto l'incrocio la palla che vale il 3-2 e la sua personale tripletta.Nel finale la Soccer Altamura ci prova in tutti i modi ma è poco precisa e la gara si chiude con il San Ferdinando C5 che festeggia vittoria e aggancio ai biancorossi in classifica. (Leonardo Loporcaro, Uff. Stampa Soccer Altamura)