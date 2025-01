Soccer Altamura: si riparte con una vittoria

Inizia con una vittoria il 2025 dalla Soccer Altamura che, nella seconda giornata di ritorno nel girone C del campionato di Serie B femminile di calcio a 5, supera per 3 a 1 il Nora Calcio femminile. Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la squadra altamurana che però, tranne in alcuni frangenti, non ha brillato.Dopo i primi minuti di studio, abbastanza inaspettatamente sono le ospiti a passare in vantaggio: al 3', sugli sviluppi di un rimessa laterale, la palla arriva tra i piedi di Cialfi che lascia partire un tiro dalla distanza che sorprende Liuzzo, coperta da una compagna di squadra. Quasi immediato il pareggio dell'automobile che arriva meno di un minuto dopo: Bethina recupera palla nella sua metà campo, la alza per Mezzatesta che si lancia in contropiede e tutta sola contro il portiere insacca in diagonale. La Soccer tenta subito il sorpasso ma Bethina, tiro in precario equilibrio dopo una bella azione personale e conclusione su lancio lungo di Liuzzo, trova la risposta di Crocco. La squadra altamurana continua a tenere in mano il pallino del gioco ma non riesce a sfondare l'arcigna difesa della squadra abruzzese che all'11 si fa rivedere in avanti con una conclusione potente di Ruggeri alzata oltre la traversa di Liuzzo. Le ultime azioni degne di nota arrivano nel finale di frazione: al 19' Lorusso quasi sfrutta un disimpegno errato del Nora, ma il allungo non riesce a superare Crocco, sulla sirena, invece, tiro da oltre metà campo di Castro che centra la parte superiore della traversa.Nella ripresa, la Soccer parte con il piglio giusto e dopo aver fatto le prove generali, con Mezzatesta e Bethina trova il vantaggio con Castro che, con un conclusione da lontano, insacca a fil di palo. Le biancorosse insistono ma sbattono contro una Crocco in stato di grazia. Ci provano, nell'ordine, ancora Castro, Bethina, Difonzo e anche Ferreira, a propositi, positivo il suo esordio con la maglia biancorossa, ma il portiere ospite si fa trovare sempre pronto, Nel mezzo il tentativo di Gabriele con Liuzzo che non si fa trovare impreparata. Si arriva, così, negli ultimi due minuti di partita con mister Di Eugenio che tenta il tutto per tutto giocandosi la carta del portiere in movimento. La mossa, però, non da i suoi frutti e, infatti, a meno di un minuto e mezzo dalla sirena finale, Castro, intercettando un passaggio delle abruzzesi, di prima intenzione e dalla sua area, a porta vuota, sigla il gol del definitivo 3 a 1.Grazie a questa vittoria e alla contemporanea sconfitta della Littoriana contro la Roma, la Soccer Altamura sale al terzo posto in classifica, e due punti di distanza dalla seconda piazza, occupata dalla WFC Grottaglie che, però, ha disputato una partita in più. Sarà proprio la squadra tarantina la prossima avversaria della Soccer, da affrontare in trasferta.Soccer Altamura: Liuzzo, Lorusso, Ferreira, De Marco, Difonzo, Laluce, Plevano, Mezzatesta, Costa, Papangelo, De Castro, Luzi. Allenatore: Raffaele Colaianni.Nora Calcio Femminile C5: Crocco, Gerardi, Martiriggiano, Di Francesco, Trabucco, Gabriele, Cialfi, Natarelli, Antinarella, De Massi, Ruggieri, Ciferni. Allenatore: Luigi Di Eugenio.Arbitri: Maria Teresa Cassano di Policoro e Franco Ferra di Policoro.Cronometrista: Francesco Locascio di Bari.Reti: 3'09" pt Cialfi (N), 3'57 pt Mezzatesta (S); 2'00" st De Castro (S), 18'29" st De Castro (S).Ammoniti: De Castro (S); Di Francesco (N).Falli: 1-0, 2-2.