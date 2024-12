Soccer Altamura, quarta vittoria di fila

Soccer Altamura: Liuzzo, Lorusso, De Marco, Difonzo, Dimita, Plevano, Mezzatesta, Costa, Papangelo, De Castro, Sciannamea, Piccolini. Allenatore: Raffaele Colaianni.New Real Rieti: Sperilli, Acini, Martella, Mastrini, Angeletti, Fortunati, Gentile, Donati, Acquafredda, Conti, Brucia, Mari. Allenatore: Daniele Palenga.Arbitri: Lucio Coviello di Potenza e Alessandro Carella di Matera-Cronometrista: Roberto Ciro Tristano di Molfetta.Reti: 00'38" pt Angeletti (R), 4'43" pt Lorusso (A), 8'40" pt Difonzo (A), 16'12" pt Costa (A); 3'00" st Angeletti (R), 3'38" st De Castro (A).Ammoniti: Mezzatesta (A).Falli: 1-3, 3-2.Termina con una vittoria, la quarta consecutiva, l'ultima partita di campionato del 2024 della Soccer Altamura. La squadra biancorossa, alla prima stagionale sul rinnovato parquet del PalaPiccinni, nella nona giornata che chiudeva l'andata del Girone C del campionato di Serie B, supera per 4 a 2 la New Real Rieti. Partita sempre in controllo della formazione murgiana, nonostante lo svantaggio iniziale.Infatti, la partita inizia nel peggiore dei modi per la Soccer che dopo una manciata di secondi si trova sotto: Castro non protegge bene una palla vagante nei pressi dell'area biancorossa, ne approfitta Angeletti che fulmina Liuzzo con una puntata sotto l'incrocio dei pali. Quasi immediata la risposta della Soccer con Bethina che sfiora il palo dopo una bella azione personale, pareggio che arriva al 5' grazie a Lorusso che, dopo un'azione manovrata, riceve palla al limite dell'area e supera Sperilli con un tiro potente e preciso. Le ragazze guidate da mister Colaianni insistono e, dopo aver sfiorato il vantaggio con De Marco con un'azione personale e tiro di poco fuori, lo trovano al 9' con Difonzo: il capitano biancorosso, dopo una lunga fase di possesso, riceve palla sulla fascia destra, sembra allungarsela ma, con un tiro di punta insacca nell'angolino basso alla sinistra del portiere laziale. Timida la risposta della New Real Rieti che comunque all'11' si rende pericolosa con la solita Angeletti che costringe Liuzzo a rifugiarsi in angolo. Negli ultimi cinque minuti del primo tempo è sempre la Soccer a comandare il gioco e a sfiorare al 15' il tris per due volte nella stessa azione, prima con un tiro dalla lunga distanza di Mezzatesta respinto dal portiere, poi con De Marco il cui tentativo di tap-in viene salvato quasi sulla linea di porta da una giocatrice avversaria. Il terzo gol altamurano arriva comunque al 17' ed è un gol che stappa applausi: Bethina recupera palla nella sua metà campo, salta le avversarie come birilli e con un sinistro dal limite dell'area mette a referto il settimo gol stagionale.La cronaca della ripresa si apre al terzo co un'altra azione personale di Bethina questa volta di forza che, però, trova la risposta di Sperilli, sul ribaltamento di fronte le laziali accorciano le distanze con Allegretti che fulmina Liuzzo con un altro tiro sotto l'incrocio dei pali. A ristabilire le distanze, dopo una quarantina di secondi, ci pensa Castro che imita la numero dieci ospite togliendo la ragnatela dall'incrocio dei pali direttamente su punizione poco fuori l'area di rigore. La New Real Rieti, però, non ci sta a perdere e al 5' va vicina al gol che avrebbe riaperto la partita con Mastrini che, però, non riesce a sorprendere Liuzzo. Il portiere altamurano, poi. è addirittura strepitoso all'8' quando compie due miracoli nella stessa azione, salvando la porta su Angeletti, tiro su schema di punizione e su Acini, la più veloce ad avventarsi sulla palla dopo la corta respinta della stessa Liuzzo. Nell'ultimo quarto di partita la Soccer si limita ad amministrare, tentando, di tanto in tanto, la via della rete. L'azione più pericolosa arriva al 18' quando Plevano, pescata a centro area da Mezzatesta su tiro dalla bandierina, quasi a botta sicura si trova la strada sbarrata da Sperilli. Questa è l'ultima emozione della partita che termina con il risultato di 4 a 2 per la Soccer.Grazie a questa vittoria, la Soccer Altamura mantiene la terza posizione mentre la Woman Roman, vittoriosa in casa del Nora, si laurea campione d'inverno con due lunghezze di vantaggio sulla WFC Grottaglie che, invece, ha surclassato l'Aradeo.Quello di oggi, però, non è l'ultimo impegno del 2024 per la Soccer Altamura: con il campionato che ritorna a gennaio, spazio alla seconda giornata del girone G di Coppa Italia che vedrà la squadra biancorossa impegnata in casa della WFC Grottaglie.Tabellino e cronaca sono a cura di