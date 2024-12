Soccer Altamura fa il bis, 4-1 con l'Aradeo

Seconda vittoria consecutiva per la Soccer Altamura che sale ad 11 punti in classifica grazie alla vittoria casalinga per 4-1 contro Aradeo nel derby pugliese, grazie alla tripletta di Castro e alla chiosa di De Marco."Una vittoria molto importante che ci dà morale in vista dello scontro contro la capolista, Roma, domenica prossima. Sono molto soddisfatto anche se dobbiamo migliorare in fase di possesso e soprattutto sotto porta. Non molliamo di 1 centimetro, siamo concentrati sui nostri obiettivi. Grazie all'aiuto del nuovo mister sicuramente riusciremo a limare queste piccolezze" commenta al termine della gara e il presidente, Carlo Benedetto.Soddisfatto della prestazione, anche il nuovo mister biancorosso, Raffaele Colaianni, che centra 6 punti in due partite. "Primo tempo in equilibrio nonostante abbiamo sbloccato il risultato nei primi minuti, poi abbiamo subito il pareggio su una deviazione nostra su un calcio d'angolo che ha un po' demoralizzato la squadra ma abbiamo creato tanto. Il secondo tempo invece abbiamo, dopo ri-sbloccato il risultato, le ragazzine hanno giocato molto più sciolte e abbiamo nettamente meritato il risultato che tra l'altro può starci stretto viste le innumerevoli azioni da gol create. Un plauso alle ragazze e testa alla prossima".(Roberta Lanzolla, uff. stampa Soccer Altamura)