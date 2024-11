Soccer Altamura: cambia l'allenatore

Dopo i risultati non soddisfacenti Rispoli lascia la guida tecnica

Con due note, la Soccer Altamura ha comunicato alcune novità, scaturite dai risultati non soddisfacenti di questo inizio di stagione della squadra femminile.Dopo la sconfitta di domenica a Sammichele, si sono dimessi l'allenatore Cesare Rispoli e il vice Rino Todaro. La società ha accettato le dimissioni. "Ai tecnici vanno i ringraziamenti per la professionalità dimostrata durante il periodo di lavoro con la società biancorossa. Il club augura ai mister Rispoli e Todaro le migliori fortune umane e professionali", riferisce la società.Inoltre hanno lasciato la prima squadra le atlete Rebecca Carrubba e Sharon di Sanza. "Alle calciatrici - comunica la società - vanno i ringraziamenti per la professionalità dimostrata durante il periodo di lavoro con la società biancorossa. Il club augura a Carrubba e Di Sanza le migliori fortune umane e professionali".