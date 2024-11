La Soccer Altamura cade a Poggiorsini

La Soccer Altamura perde partita e faccia, soprattutto grazie ad un secondo tempo da incubo, contro il Poggiorsini C5, che vince in rimonta e da dimostrazione di compattezza e serenità di squadra, caratteristiche fondamentali che stanno mancando ai ragazzi di mister Grimaldi.Dopo le ultime brutte prestazioni, la gara contro il Poggiorsini C5 era l'occasione per dimostrare che la squadra è ancora viva e che ha voglia di vincere; capitan Santacroce e soci giocano un buon primo tempo e vanno al riposo avanti di una rete ma, subito il gol del pareggio, si sono sciolti come neve al sole, non hanno saputo reagire e sono finiti nel solito tunnel buio che gli attanaglia da qualche giornata.Altamurani in vantaggio al 6': gran tiro dalla distanza di Tancredi, Arborea non trattiene e Picerno veloce come un falco insacca la rete dello 0-1 da pochi passi. Due minuti più tardi arriva il pareggio dei padroni di casa con Ariani, che indisturbato da fuori area, ha il tempo di mirare e calciare la palla sulla sinistra di Zaccaria. L'azione del nuovo vantaggio altamurano è bella: Leite, in velocità, verticalizza per Santacroce sulla banda sinistra, palla sul secondo palo per Berloco, che non ha problemi a segnare la rete del 1-2, con il quale si chiude il primo tempo. Il secondo tempo comincia con i padroni di casa che spingono per trovare il pareggio, che trovano al 9' con un altro tiro dalla distanza di Foggetta, che porta il risultato sul 2-2. A metà ripresa, l'ennesimo tiro dalla distanza, questa volta di Antonicelli, vale il gol del 3-2 che fa esplodere di gioia il pubblico rumoroso presente. Il gol del vantaggio gialloverde da la carica agonistica che serviva ai ragazzi di mister Gallo ed è il tasto off della Soccer Altamura, che piomba nel buio totale. Leite e Ragone hanno l'occasione giusta per pareggiare ma da buona posizione sprecano malamente sotto porta e, a cinque minuti dalla fine, mister Grimaldi si gioca la carta del quinto uomo di movimento. Anche con l'uomo in più di movimento la manovra risulta lenta e poco precisa e da il via alle reti di Quattromini, al 27', e di Genuario, nel secondo minuto di recupero, che fissano il risultato finale sul 5-2.POGGIORSINI C5 – SOCCER ALTAMURA 5-2POGGIORSINI C5: Arborea, Di Gregorio, Conca, Ariani, Foggetta, Picerno, Genuario, Antonicelli, Raguso, Quattromini, Stano, Selvaggi. All. Gallo.SOCCER ALTAMURA: Zaccaria, Dibenedetto, Berloco, Leite, Santacroce, Maino, Ragone, Tancredi, Ninni, Gramegna F., Picerno, Disabato. All. Grimaldi.RETI : 6' Picerno (SA), 8' Ariani (PC), 20' Berloco (SA), 39' Foggetta (PC), 47' Antonicelli (PC), 57' Quattromini (PC), 60 + 2' Genuario (PC).AMMONITI : Tancredi (SA), Antonicelli (PC), Genuario (PC), Selvaggi (PC).FALLI: 2-5 pt 3-2 stLeonardo LoporcaroUff. Stampa Soccer Altamura