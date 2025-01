E sono sei! La Soccer Altamura va avanti

WFC Grottaglie: Cordaro, Linzalone, Carruba, Di Sanza, Giliberto, Lacirignola, Marangone, Pegueroles, Pulli, Russo, Trumino. Allenatore: Angelo Bommino.Soccer Altamura: Luzi, Lorusso, De Marco, Difonzo, Laluce, Mezzatesta, Ferreira, Plevano, Papangelo, Costa, De Castro, Liuzzo. Allenatore: Raffaele Colaianni.Arbitri: Massimo Petroccelli di Policoro e Andrea Carnovale di Moliterno.Cronometrista: Simone Battista di TarantoReti: 5'35" pt Mezzatesta (A), 6'32" Giliberto (WFC); 4'17" st Mezzatesta (A), 5'49" st Castro (A), 13'25 st Giliberto (WFC), 19'58" st Costa (A).Ammoniti: Giliberto (WFC); Difonzo (A).Falli: 3-0, 1-3.Sesta vittoria consecutiva per la Soccer Altamura nel campionato di serie B femminile di calcio a 5 . La squadra murgiana, impegnata in casa della WFC Grottaglie per la 12^ giornata del girone C, vince per 4 a 2 e si appropria del secondo posto, superando proprio la squadra tarantina. Buona la prestazione della biancorosse sempre sul pezzo e quasi mai in affanno.La Soccer Altamura inizia la partita con piglio giusto, mantenendo quasi sempre l'iniziativa. La prima vera occasioni, però, è per le padrone di casa che al 5' vanno alla conclusione con Giliberto, dopo uno scambio con Marangone, ma Luzi devia in angolo. Poco dopo, però, arriva il vantaggio altamurano: Luzi lancio lungo con le mani per Mezzatesta che al volo si inventa una splendida volée e supera l'incolpevole Cordaro. Subito dopo, occasione per il raddoppio per Bethina ma la sua conclusione è troppo centrale, mentre meno di un minuto dopo il vantaggio arriva il pareggio delle padrone di casa con Giliberto che arriva a rimorchio su assist dalla destra di Pegueroles e mette la palla in rete. La WFC prende coraggio mentre la Soccer perde un po' delle certezze della prima parte della frazione ma, nonostante ciò, al 9' sfiora il vantaggio con Lorusso che, ancora su lancio lungo di Luzi, centra il palo a porta vuota. All'11' nuovo tentativo della altamurane con una bella conclusione dalla distanza di Ferreira alzata oltre la traversa da Trumino, subentrata nel frattempo, a Cordaro, poi quasi più niente fino ai secondo finali quando Pegueroles si ritrova sola contro Luzi che, però, le chiude lo specchio della porta, impedendole di segnare il gol del vantaggio.Nella ripresa, partenza convinta della Soccer che nella stessa azione, quando sono passati un paio di minuti, sfiora il gol per ben tre volte, due con Bethina e una con Castro, il tutto dopo un tiro di Ferreira deviato dalla difesa di casa. Passano pochi secondi e arriva un'altra occasione per le ospiti con Castro che, con la solita conclusione dalla distanza, anche deviata, costringe Trumino ad una difficile parata. Le altamurane insistono e al 5' riesco a ripassare in vantaggio con Mezzatesta che, dopo aver recuperato palla quasi al limite della sua area, si fa tutto il campo per poi superare Trumino. Passano meno di due minuti e le altamurane triplicano con Castro che, sugli sviluppi di una rimessa, con la specialità della casa, gran sassata dalla distanza, fulmina il portiere di casa. La squadra murgiana prova ad addormentare la partita, ma la WFC, ovviamente non ci sta, tanta da rischiare la carta del quinto uomo di movimento. La Soccer, comunque, si difende con ordine almeno fino al 14' quando Giliberto, con una bella conclusione sotto l'incrocio, riapre i conti. Le padrone di casa insistono con il quinto uomo e a meno di due minuti e mezzo dalla sirena finale sfiorano il pareggio con Marangone che, ottimamente pescata sul secondo palo da Russo, trova la decisiva risposta di Luzi. Il portiere biancorosso si ripete poco dopo sul tentativo dell'ex Di Sanza, prima che, a meno di due secondi dalla fine, Bethina, su contropiede lanciato da Plevano, a porta vuota realizza il gol del definitivo 2 a 4.Grazie a questa vittoria, la Soccer Altamura si impossessa del secondo posto, proprio a discapito della WFC Grottaglie, mantenendo intatta la distanza dalla Woman Roma C5 che ha sette punti in più ma non ha ancora osservato il turno di riposo.Domenica prossima il campionato si ferma per dare spazio alla Coppa Italia, con la Soccer Altamura che, per la 3^ giornata del girone G, ospita la Levante Caprarica che guida il girone con sei punti, frutto di due vittorie in altrettante partite.