Coppa Puglia: Soccer Altamura ko a Santeramo

FC SANTERAMO: Lillo, Ruscigno M., Labalestra, Ricciardi, Ruscigno G., D'Ambrosio, Giandomenico, Giove, Caponio, Labarile, Difonzo, Giordano. All. Stasolla.SOCCER ALTAMURA: Chironna, Dibenedetto, Berloco, Leite, Santacroce, Maino, Ragone, Tancredi, Ninni, Gramegna F., Picerno, Disabato. All. Grimaldi.RETI : 2' Ruscigno G. (FS), 10' Labarile (FS), 17' Caponio (FS), 18' Caponio (FS), 30' Ruscigno G. rig. (FS), 33' Santacroce (SA), 34' Santacroce aut. (FS), 37' Caponio (FS), 38' Picerno (SA), 43' Ninni (SA), 57' Leite (SA).AMMONITI : Santacroce (SA), Maino (SA), Ninni (SA), Zaccaria (SA).ESPULSI: Ninni (SA), Gramegna F. (SA)La Soccer Altamura esce dalla corsa alla Coppa Puglia dopo una pesante sconfitta per 7-4, condita da una prestazione insufficiente, in casa dell' FC Santeramo, che si toglie la soddisfazione della doppia vittoria contro i biancorossi.Nel primo tempo gli altamurani entrano in campo inspiegabilmente senza concentrazione, senza la minima attenzione e con poco agonismo: il risultato è un netto 5-0 a favore dei padroni di casa. Nella seconda frazione di gioco capitan Santacroce e compagni provano ad alzare il pressing e a recuperare ma, i danni fatti nel primo tempo sono troppi e alla fine a passare al prossimo turno sono i rossoblù di casa. Dopo due minuti di gioco FC Santeramo in vantaggio con Ruscigno, che senza troppo disturbo, salta un altamurano e batte Zaccaria. Dopo qualche minuto di sospensione, a causa di un blackout dell'impianto luminoso, la gara riprende ma il blackout altamurano continua senza alcun cenno di ripresa: Labbate riceve palla da calcio d'angolo e, tutto solo, batte Zaccaria con un tiro imparabile. In due minuti, tra il 17' e il 18' una doppietta di Caponio porta il risultato sul 4-0 e, nell'ultimo minuto del primo tempo, anche Ruscigno segna la sua doppietta personale trasformando il rigore del 5-0.Il secondo tempo comincia con gli altamurani che vanno in pressing e subito arriva la rete del 5-1: lancio lungo di Zaccaria in banda sui piedi di Picerno, palla al centro per Santacroce che segna la prima rete altamurana. Una sua sfortunata autorete, un minuto più tardi ristabilisce le cinque reti di distanza e porta il risultato sul 6-1. Su una ripartenza Caponio mette all'incrocio dei pali la palla del 7-1, che forse taglia definitivamente le gambe degli altamurani, che cominciano a non credere più nella difficilissima rimonta. All' 8' Tancredi recupera palla e serve Picerno, che da buona posizione segna la rete del 7-2 e, due minuti più tardi, Santacroce segna ancora ma in contemporanea si spengono ancora le luci del centro sportivo e la rete viene annullata. Al 13' ancora un recupero di Tancredi, tiro in porta di Santacroce deviato dal portiere sulla traversa, e palla che arriva sui piedi di Ninni che insacca il gol del 7-3. A tre minuti dalla fine, con il quinto uomo di movimento, arriva anche il gol di Leite, utile solo per le statistiche, che fissa il risultato finale sul 7-4.A fine gara un rammaricato mister Grimaldi ha commentato:" Il nostro approccio alla gara è stato sbagliato completamente, abbiamo subito le ripartenze e la vivacità degli avversari, che nel primo tempo, sono stati molto bravi a sfruttare tutto quello che hanno creato. Nel secondo tempo siamo partiti meglio e abbiamo provato una reazione ma loro hanno difeso bene e sono anche riusciti a farci altri due gol con merito. Dobbiamo lavorare meglio in settimana per evitare che in partita ci siano questi blackout generali perché non ci possiamo permettere questo atteggiamento".(Leonardo Loporcaro, Uff. Stampa Soccer Altamura)