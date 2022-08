Calcio a 5 femminile: la Soccer Altamura si prepara alla A2

Dopo i "botti" di mercato, continuano le conferme in casa Soccer Altamura. La squadra murgiana, che si appresta a disputare il secondo campionato consecutivo di serie A2 di calcio a 5, ha ufficializzato la permanenza nella città del pane del capitano, Maria Difonzo, del vicecapitano Domenica Carone, e di Costanza Lorusso. Le prime due hanno iniziato la propria carriera nel calcio a 5 con la Soccer, senza mai lasciarla, mentre per Costanza Lorusso, quello che inizierà tra qualche settimana sarà il quarto anno consecutivo ad Altamura.La conferma di queste tre giocatrici, che rappresentano lo zoccolo duro della squadra, vanno ad aggiungersi ai nuovi acquisti messi a segno dal direttore sportivo Paolo Locapo, coadiuvato dal presidente Franco Dinardo e dal vicepresidente Carlo Benedetto: Raquel Pedroso Dos Santos, proveniente dal Real Statte, Daniela Sabatini e Maria Micaela Fichele Dominguez, entrambe argentine al primo anno in Italia, e Bianca Arcuri, proveniente dal Cus Cosenza.A guidare la squadra, che è stata inserita del girone D insieme ad altre squadre pugliese, alcune calabresi e una siciliana, sarà Vincenzo Tassielli, tornato sulla panchina altamurana dopo un anno di assenza. La preparazione pre-campionato inizierà a settembre, mentre per i calendari bisognerà attendere ancora qualche settimana.