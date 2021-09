Zanzare, stanotte intervento di disinfestazione

Due interventi di disinfestazione notturna, contro le zanzare, sono state programmate in questo mese di settembre dal servizio ambiente del Comune di Altamura, nell'ambito degli interventi di igiene pubblica.Un trattamento è previsto stanotte e riguarderà tutte le zone periferiche (ville e giardini), a partire dalle ore 23,00 circa e a seguire in tutte le aree del centro abitato sino alle ore 04:30 circa. Le consuete raccomandazioni vengono rivolte ai cittadini ai cittadini a tenere chiuse le finestre, a non esporre la biancheria e le derrate alimentari.Il successivo trattamento di disinfestazione notturna è previsto il 24 settembre.