Vertice in Prefettura sulla sicurezza

Furti e spaccio di sostanze stupefacenti. Sono i fronti "caldi" della lotta alla criminalità, locale e non, ad Altamura. Il punto sulla sicurezza è stato fatto in Prefettura. Dopo la richiesta di incontro inviata al prefetto di Bari Antonia Bellomo, la sindaca Rosa Melodia accompagnata dal maggiore Michele Maiullari, comandante della Polizia locale, ha partecipato a una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Oltre al Prefetto, presenti il questore Giuseppe Bisogno e il comandante provinciale dei carabinieri, Fabio Cairo.Sono stati esaminati i dati, da cui risulta un numero di furti e di denunce inferiore rispetto ad altri territori. La sindaca ha esposto gli ultimi problemi segnalati dai comitati di quartiere e dai cittadini nel centro storico oppure presso Parco San Giuliano o in contrada Sgarrone.L'azione di contrasto sta portando a numerosi arresti. Inoltre i controlli sono notevolmente aumentati.Si è appreso nella riunione che proseguiranno a lungo le attività congiunte, avviate dal primo febbraio da Carabinieri, Questura e Polizia locale con servizi serali di prevenzione. Il Comune sta dando seguito all'estensione del servizio di videosorveglianza. Alle telecamere esistenti si sono aggiunti i lettori ottici per il rilevamento della targa dei veicoli in tutte le strade di accesso alla città. Ciò proprio in funzione di polizia giudiziaria in caso di indagini per reati consumati ad Altamura. In funzione di prevenzione, invece, saranno installate altre sette telecamere per il programma "Scuole sicure" su cui c'è un protocollo d'intesa tra l'ufficio territoriale di governo e l'amministrazione comunale.