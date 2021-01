Vaccino Covid, si procede con passo spedito

Procede spedita e senza intoppi la vaccinazione anti-Covid. Quasi completata all'ospedale della Murgia "Perinei", si prosegue con le residenze protette per anziani e con i medici e i pediatri del distretto.All'ospedale della Murgia l'adesione alla vaccinazione è stata "quasi totale", secondo quanto si apprende dagli addetti ai lavori. Tutto si è svolto secondo i tempi previsti e senza problemi, da parte della direzione sanitaria ospedaliera e del dipartimento di prevenzione della Asl (unità operativa semplice del Sisp, servizio igiene e sanità pubblica, per l'area nord). Effettuata pure alle postazioni del 118 di competenza.Nell'agenda del dipartimento di prevenzione l'altro ieri è stata effettuata alla casa di cura "Buoncammino", struttura in cui non si sono verificati casi di contagio. Iniziata la somministrazione, inoltre, per medici e pediatri del distretto socio sanitario 4 e per il personale del distretto stesso. Ieri sono stati 170 i medici di medicina generali e i pediatri di Altamura e Gravina sottoposti alla vaccinazione.Nel contempo il servizio di igiene e sanità pubblica, coordinato da Grazia Fortunato, gestisce pure i drive through ad Altamura e Gravina per tamponi molecolari e la postazione allo stadio D'Angelo per tamponi antigenici (rapidi).