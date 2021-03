Vaccinazioni a domicilio, in tanti ancora aspettano

Vaccinazioni domiciliari agli anziani con 80 e più anni: quando? Sono numerose le segnalazioni dei nostri lettori che attendono a casa la somministrazione del vaccino anti-Covid per i propri congiunti: genitori o nonni anziani, talvolta allettati, in molti casi impossibilitati a recarsi al punto vaccinale perché non deambulanti. Per questo a tutti loro è stato detto che la vaccinazione sarebbe avvenuta a domicilio.Ma passano i giorni e passano le settimane. Il problema principale è la mancanza di certezze. Tante persone impossibilitate a uscire di casa. Alcune di esse ultranovantenni. Le visite erano state fissate ma poi è arrivata la disdetta con comunicazione via sms o telefonica. Poi nessun altro avviso.Si spera che la somministrazione del siero possa avvenire quanto prima. E' proprio di questo pomeriggio la comunicazione diramata dalla Regione e riguarda appunto le modalità di vaccinazioni a domicilio.Secondo quanto reso noto a partire da domani la Asl di Bari consegnerà 3.298 dosi di vaccino Moderna ai medici di medicina generale per proseguire a Bari e in tutto il territorio provinciale le vaccinazioni destinate a soggetti fragili e over 80 a domicilio. Finora le vaccinazioni domiciliari sono state effettuate solo nel distretto di Putignano. Nel frattempo il nucleo operativo aziendale (Noa) della Asl ha messo a punto il protocollo operativo di distribuzione e consegna dei vaccini ai medici di assistenza primaria che hanno opzionato – nella scelta della sede per le vaccinazioni – il proprio studio.Il Noa ha riservato ai medici di base tutte le dosi di Moderna attualmente disponibili. A Bari il punto di consegna e distribuzione è stato individuato con un percorso dedicato all'interno dell'hub Fiera dove domani, fra le ore 11 e le 18, potranno accedere 150 medici del distretto unico (che hanno fatto richiesta tramite piattaforma informatica) per il ritiro dei vaccini, e cominciare così le somministrazioni. In contemporanea – con il coordinamento della farmacia ospedaliera – saranno consegnate le dosi ad altri hub distrettuali del territorio provinciale. La programmazione delle successive consegne sarà subordinata alla disponibilità dei vaccini Moderna in arrivo nei prossimi giorni.Per quanto riguarda le vaccinazioni in ambiente protetto, il Noa della ASL ha individuato i presidi ospedalieri di Altamura, San Paolo, Di Venere, Putignano, Molfetta a cui i medici di assistenza primaria potranno fare riferimento in caso di pazienti che necessitano per comprovate motivazioni di un ambiente ospedaliero per la somministrazione.Si spera che sia la volta buona e che la situazione si sia sbloccata. Ovviamente, per tutti gli interessati, occorre attendere le comunicazioni del caso.