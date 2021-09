Vaccinazione: punto della situazione in provincia di Bari e ad Altamura

Consueto bollettino settimanale della Asl Bari sulla situazione dei contagi e delle somministrazioni di vaccini. In provincia di Bari i nuovi casi Covid sono in calo: il tasso d'incidenza settimanale per 100mila abitanti si attesta infatti a quota 24,4, rispetto al precedente 30,7In provincia di Bari queste sono le percentuali della vaccinazione: l'86% degli over 12 ha già fatto la prima dose e il 74% ha completato il ciclo (risultati che si rispecchiano fedelmente e in modo trasversale in tutte le classi d'età, giovani e meno giovani); crescono di due punti i 20-29enni vaccinati con almeno una dose, saliti dal 76 al 78% così come i 30-39enni, passati dal 75 al 77%; salgono all'83% con prima dose anche i 40-49enni; guadagna un altro punto, infine, il vasto target degli over 50: il 94% ha ricevuto la prima dose di vaccino, l'86% ha la copertura completa. Negli ultimi sette giorni, le iniziative indirizzate in special modo al mondo della scuola hanno consentito di superare le 13mila iniezioni agli under 20, portando il bilancio di questa fascia d'età ben oltre le 120mila dosi. Numeri che fanno salire al 75% la quota di giovanissimi vaccinati con prima dose e al 43% quella dei completamente immunizzati.. Per la vaccinazione, fino a ieri ad Altamura risultano effettuate 87.225 somministrazioni di cui 49.270 con prime dosi e 37.955 con completamento del ciclo vaccinale.Quanto ai casi Covid, leggi la notizia sui dati complessivi di agosto