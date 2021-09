Vaccinazione per gli studenti al palazzetto dello sport

Serena Pacelli

S. G. Bosco - T. Fiore

Padre Pio

S. Mercadante

P. L. Nervi - G. Galilei

Liceo Federico II di Svevia

Ites Genco

Liceo Cagnazzi

Istituto De Nora Lorusso

Per la programmazione della Asl di Bari sulle "scuole in sicurezza" sono state organizzate delle sessioni dedicate agli studenti presso il palazzetto dello sport "Baldassarra" in via Manzoni ad Altamura dove è allestito il centro vaccinale. L'attività della Asl, attraverso le cosiddette "chiamate attive" promosse dal Dipartimento di prevenzione della Asl, si svolge in sinergia con l'ufficio scolastico provincialeDue le giornate dedicate, entrambe di domenica, domani (26 settembre) e 3 ottobre: sono state organizzate - spiega la Asl - corsie dedicate per le somministrazioni di vaccino agli studenti 12 - 19 anni di scuole secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. Questo è il programma comunicato dalla Asl:26 settembre chiamata attiva per gli studenti di3 ottobre chiamata attiva per gli studenti di:Il centro è aperto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.