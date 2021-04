Vaccinazione anti-Covid: oggi è il giorno degli anziani del 1942

Inizia la vaccinazione degli over 70. Si parte oggi in Puglia con i 79enni (nati nel 1942). Nel frattempo la Regione Puglia sta rivedendo l'organizzazione della campagna vaccinale dopo le ultime disposizioni del commissario straordinario, in modo da evitare che possano presentarsi meno persone rispetto alle dosi disponibili. Ciascuna Asl sta rimodulando l'organizzazione e ne darà apposita comunicazione.Come da ultime disposizioni nazionali, per gli "over 60" verrà utilizzato il vaccino Vaxzervia della Astrazeneca.Per evitare sovrafflusso per la giornata di oggi (lunedi 12 aprile) verranno vaccinati negli hub della Puglia tutti i cittadini pugliesi senza fragilità di 79 anni (nati nel 1942). Martedi 13 aprile la vaccinazione sarà aperta alla fascia dei 78 anni (nati nel 1943). Ovviamente sino ad esaurimento dei vaccini disponibili. I cittadini che non rientrano nelle fasce di età indicate sono invitati a non presentarsi presso i centri vaccinali e ad attendere lo sblocco della loro annualità.Ad Altamura il centro di vaccinazione è presso il palazzetto dello sport "Baldassarra", in via Manzoni, da oggi operativo.Man mano che gli slot (liste di prenotazione) verranno saturati sarà consentito, a seguito di apposita comunicazione, sbloccare le altre fasce di età per ordine di anzianità per presentarsi agli hub per la vaccinazione.Quanto alla piattaforma "La Puglia ti vaccina", a partire da oggi - e in modo progressivo a seconda dell'anno di nascita - iniziano le adesioni per le vaccinazioni per la fascia 69-60 anni. Oggi si aprono le adesioni per chi è nato dal 1 gennaio 1952 al 31 dicembre 1953.