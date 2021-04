Vaccinazione anti-Covid, il bilancio settimanale ad Altamura

La Asl ha comunicato il bollettino settimanale sui contagi da Sars Cov-2 (coronavirus) e sulla vaccinazione anti-Covid19. Mediamente in provincia di Bari i contagi sono in calo, tanto che anche grazie a questi parametri la Regione Puglia potrebbe passare dalla fascia arancione a quella gialla ma questa valutazione spetta al Ministero della Salute e si conoscerà entro oggi.Quanto ai dati della vaccinazione, fino a ieri 29 aprile, risultano complessivamente somministrati nei centri vaccinali del territorio provinciale oltre 411mila vaccini, di cui 306.235 prime dosi e 105.348 seconde, con una copertura vaccinale che ha raggiunto con almeno la prima dose il 24 per cento della popolazione residente e l'8 per cento anche con la seconda. In dettaglio, nella fascia d'età 79-70 anni sono stati somministrati 85.279 vaccini, tra prime e seconde dosi, mentre alle persone ultraottantenni sono state destinate più di 114mila dosi, di cui 66.948 prime inoculazioni e 47.326 seconde.- In totale le somministrazione sono state 16.060 (12.476 prime dosi, 3.584 seconde dosi). Nella settimana dal 23 al 29 aprile sono state somministrate 1700 dosi. Una quota quasi dimezzata rispetto alla settimana precedente - in cui erano state circa 3000 - e ciò è dovuto alla mancanza di vaccini da somministrare, tanto che la maggior parte delle prenotazioni sono state fatte slittare di una settimana.