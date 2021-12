Uno sportello lavoro presso il laboratorio urbano

I Comuni di Altamura e Gravina hanno aderito al programma della Città metropolitana "Porta futuro metropolitana" per la creazione di sportelli (uno per ogni città) di orientamento al lavoro di nuova generazione su scala provinciale, per favorire maggiore accessibilità al mercato del lavoro, mediante servizi di accoglienza, formazione, orientamento e supporto alla creazione di impresa.Ad Altamura lo sportello sarà ubicato presso il complesso immobiliare dell'ex mattatoio comunale in via Port'Alba destinato ad Laboratori Urbani dove attualmente sono in corso dei lavori. A Gravina lo sportello sarà ubicato in due locali del complesso immobiliare ex convento degli Agostiniani, in piazza Pellicciari 19. In entrambi i casi saranno effettuati degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento dei locali.Nel complesso, presso gli sportelli "Porta Futuro" allocati nei Comuni di Altamura e Gravina in Puglia verranno occupate 8 unità (4 per l'accoglienza e 4 per l'orientamento) che presteranno servizio per 5 giorni la settimana, per un totale di 28 ore settimanali.