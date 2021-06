Una cartolina per la festa della Repubblica

Per la festa della Repubblica del 2 giugno, con cui si celebra l'esito del voto del referendum del 1946, arriva nell'ufficio postale con sportello filatelico di Altamura, in via Gravina, nonché negli "Spazio Filatelia" del territorio nazionale, un'altra cartolina filatelica colorata che Poste Italiane dedica alla "Festa della Repubblica 2021".La cartolina sarà disponibile da oggi 31 maggio a sabato 5 giugno e al prezzo di € 0,90 nelle sedi interessate, dove sarà possibile chiedere l'annullo speciale rettangolare dedicato alla ricorrenza.Un'altra iniziativa della Filatelia di Poste Italiane per festeggiare insieme a tutti i collezionisti una ricorrenza speciale per il nostro Paese.Il 2 giugno del 1946, nella scelta del referendum, l'Italia post-bellica scelse la Repubblica e abbandonò la monarchia. Per la prima volta votarono le donne.Al Sud, in media, prevalse il voto per la monarchia. Anche ad Altamura la maggioranza scelse la corona (58,4%) contro il 41,6% dei voti per la Repubblica. La scelta della Repubblica si attestò, comunque, su una percentuale più alta rispetto alla media pugliese (32,70%).