Festa della Repubblica: nel 1946 Altamura scelse la monarchia

Oggi si celebra la festa della Repubblica, è il 78° anniversario del voto del referendum. Il 2 giugno del 1946, nella scelta del referendum, l'Italia post-bellica scelse la Repubblica e abbandonò la monarchia.Il sindaco di Altamura Vitantonio Petronella ha diffuso un messaggio: "Il 2 giugno è la festa della Repubblica. È il giorno in cui dobbiamo ricordare a noi stessi che, con il referendum del 1946, l'Italia ha scelto la strada repubblicana a quella della monarchia. Festeggiamo la Repubblica, il voto libero a donne e uomini, i diritti e i doveri della Costituzione, i sacrifici di chi ha contribuito alla costruzione della nostra nazione. Oggi, non possiamo dimenticare il passato. Pertanto, percorriamo, senza paura, la strada della libertà e della democrazia, seguendo i valori costituzionali. Buona festa!"Come venne vissuto nel 1946, subito dopo la guerra, quel momento storico del referendum? Al Sud, in media, prevalse il voto per la monarchia. Anche ad Altamura la maggioranza scelse la corona (58,4%) contro il 41,6% dei voti per la Repubblica. La scelta della Repubblica si attestò, comunque, su una percentuale più alta rispetto alla media pugliese (32,70%).Foto di archivio