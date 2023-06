Due altamurani sfilano alla parata del 2 giugno a Roma

Si celebra oggi la festa della Repubblica: il 2 giugno del 1946 si tenne il referendum con cui gli italiani decisero tra monarchia e repubblica, scegliendo la seconda, per la democrazia e per il governo della nazione.Dal messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella: "I valori della scelta del 2 giugno 1946, trasfusi nella Carta costituzionale di cui ricordiamo i 75 anni di vita, continuano a guidarci nel cammino di un'Italia autorevole protagonista in quell'Unione Europea che abbiamo contribuito a edificare. Libertà, uguaglianza, solidarietà, rispetto dei diritti dei singoli e delle comunità sono pilastri fondamentali della nostra Carta costituzionale. Ai valori della Repubblica e della Costituzione si ispira l'azione delle Forze Armate, che contribuiscono in maniera significativa alla cornice di sicurezza della nostra comunità nazionale e alla causa della pace nel mondo".Ogni anno si tiene la parata del 2 giugno a Roma. Oggi sfilano anche due altamurani tra i cento commissari della Polizia di Stato: Giuseppe Disabato e Claudia Mascolo.