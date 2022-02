Un progetto per rete idrica e fognaria in zona industriale

Questa mattina, al Comune di Altamura, si è tenuto un incontro tecnico fra Comune, Regione, Acquedotto pugliese e Autorità idrica per avviare la procedura per l'ammissione al finanziamento del progetto di rete idrica fognaria nella zona industriale e artigianale che costeggia la strada statale 96 in direzione Gravina."E' stato un incontro importante, richiesto da me e supportato dal consigliere regionale Francesco Paolicelli - ha detto la sindaca Rosa Melodia - con i referenti di Acquedotto Pugliese ing. Lagioia, Regione Puglia dott. Calderoni e Comune di Altamura ing. Biagio Maiullari, per le condotte idriche fognarie nella zona artigianale di via Gravina. Prossima obiettivo è l'incontro con gli imprenditori per definire alcuni dettagli"."Sono già in corso - ha aggiunto il il consigliere regionale Paolicelli - le attività di verifica tecnica della rete fognaria esistente nella zona nord di via Gravina e della "Lottizzazione Colonna-Genta" che sarà gestita direttamente da Acquedotto. Un impegno su cui ci stiamo mettendo la faccia perché crediamo sia giusto ridare dignità alle tantissime piccole e medie imprese presenti su questo territorio, fornendo il servizio che meritano".