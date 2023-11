Un piano di ospitalità sostenibile nel Parco dell'Alta Murgia

Entra nel vivo il "Piano per l'ospitalità sostenibile": un progetto tra i vincitori dell'avviso Puglia Partecipa 2022, proposto dall'Associazione Il Vagabondo insieme ai partner: Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Arci "Stand by", Altamura B&B Associati, Cricket Productions e Taste and Tour in masseria.Il progetto ha come oggetto la produzione dal basso di un documento, cioè il Piano per l' Ospitalità Sostenibile nel Parco dell'Alta Murgia, che permetta ai soggetti coinvolti di collaborare sinergicamente per adottare un modello di ospitalità sostenibile. Il documento sarà a disposizione dell'ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia che potrà adottarlo con un proprio atto e renderlo operativo coinvolgendo i comuni del parco, in particolar modo Altamura e Gravina.Il percorso prevede tre fasi: la prima fase preparatoria si è conclusa con la presentazione ufficiale del progetto il 18 ottobre ad Altamura, durante il Festival N Stories. La seconda fase prevede vari incontri in cui si affrontano vari temi che legano il concetto di ospitalità ai temi della sostenibilità: ambiente, economia, comunità.Gli incontri sono aperti a tutti, sia a operatori della ricettività o operatori turistici impegnati in altri campi, sia a cittadini e realtà attente al proprio territorio. Il primo incontro, a tema ambiente, si è tenuto alla Masseria Chinunno. L'obiettivo, oltre quello della produzione del documento finale, è di creare sinergie e individuare strategie comuni per incentivare uno sviluppo sostenibile dell'area.Il cuore dell'idea progettuale è di essere cittadini attivi e di partecipare al processo per una nuova visione dell'ospitalità. L'adesione di tutti è imprescindibile per questo vi invitiamo ad essere presenti.