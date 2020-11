Tarantini nel direttivo della Federparchi

"È una nomina inaspettata e la considero un riconoscimento al lavoro svolto in questo primo anno nel Parco dell'Alta Murgia. Sarò felice di dare un contributo a livello nazionale alle strategie di tutela delle aree protette, che sono alla base di uno sviluppo sostenibile del Paese".Con queste parole Francesco Tarantini, presidente dell'ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, ha salutato la sua nomina all'interno del direttivo Nazionale della Federparchi. Un ruolo di prestigio ed un incarico che Tarantini ha dichiarato di accettare di buon grado, continuando con il suo impegno, per iniziative a difesa delle aree protette. E nel consiglio direttivo della Federazione nazionale dei parchi, la Puglia è ben rappresentata. Infatti, oltre al Presidente dell'ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, sono entrati a far parte dell'organo nazionale dei Parchi anche Corrado Tarantino, presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, e Salvatore Ruiu del Parco regionale di Tepilora."Fa piacere che dei tre nuovi consiglieri ben due siano alla guida di parchi pugliesi, è un punto di forza notevole anche alla luce dell'istituzione dei parchi Costa Ripagnola e Mar Piccolo. È indispensabile mettere a sistema le aree protette di Puglia che rappresentano più del 14% del territorio regionale, creando in fretta un sistema parchi pugliese con l'obiettivo di valorizzarle, rafforzando il dialogo tra i soggetti che ne concorrono alla tutela"- ha concluso Tarantini.