Tamponamento sulla circonvallazione, due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sulla circonvallazione di Altamura nel tratto di statale 96, in direzione Matera-Gravina, in cui c'è un restringimento di carreggiata per la nota vicenda del ponte di via Santeramo su cui l'Anas da tempo deve effettuare dei lavori di sostituzione dell'impalcato. Stando alla prima ricostruzione, è avvenuto un tamponamento fra un'automobile e un furgone, per cause e responsabilità da accertare. Sull'accaduto procede la Polizia locale.Feriti entrambi i conducenti che sono stati soccorsi dal 118 e portati dalle ambulanze in ospedale.Il tratto stradale è stato chiuso in via temporanea, per il tempo necessario ad effettuare i rilievi e a svolgere le attività di rimozione dei mezzi coinvolti.(seguono aggiornamenti)