Studenti delle superiori scioperano contro i doppi turni

Una mobilitazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado è stata programmata domani mattina a Bari per protestare contro i doppi turni introdotti da un documento della Prefettura di Bari nella riorganizzazione dei trasporti scolastici. Dal 20 settembre è previsto uno scaglionamento con ingressi alle ore 8.00 per il 75 per cento degli studenti di ciascun istituto e alle ore 9.40 per la restante parte. Il documento operativo della Prefettura è stato redatto in funzione dei servizi aggiuntivi del trasporto pubblico extrascolastico.Per evitare l'affollamento dei mezzi pubblici e ridurre il rischio di diffusione del Covid-19, sono state inserite nuove corse di bus e treni e per fare questo è stata prevista la differenziazione degli orari. Le disposizioni della Prefettura valgono fino al 31 dicembre, data in cui il governo ha fissato la fine dell'emergenza Covid, salvo proroghe. Le disposizioni hanno costretto diversi istituti a rivedere in corsa l'organizzazione scolastica, in alcuni casi rinviando anche l'apertura (se era stata anticipata nella settimana precedente) e creando disagi e proteste. E' accaduto anche ad Altamura dove le scuole sono ancora alle prese con problemi organizzativi. Per varie ragioni le scuole si trovano in difficoltà per gli incroci di orari, il prolungamento dell'orario di presenza per personale e studenti e altre motivazioni che sono state esposte da 55 dirigenti scolastici di Bari e provincia in una lettera inviata al prefetto Antonia Bellomo . Si è tenuto anche un sit-in dei sindacati. La Prefettura ha confermato il documento, stabilendo di effettuare un monitoraggio già all'inizio di ottobre.Le proteste proseguono. Domani gli studenti di Bari e di altre città terranno un corteo che terminerà davanti alla Prefettura. La soluzione dei doppi turni è stata bocciata dalla popolazione studentesca che chiede di riorganizzare i trasporti con la disponibilità di un maggior numero di mezzi anziché i doppi turni.