Statale 96: nuove limitazioni per altri lavori

L'Anas Puglia, con ordinanza, ha disposto l'istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, lungo la SS 96 'Barese', dal km 79+200 al km 81+000, in corrispondenza delle aree interessate da cantieri temporanei mobili. Il transito dei veicoli sarà consentito su una sola corsia, o in direzione Bari o in direzione Gravina, con limite di velocità fissato a 30 km/h e divieto di sorpasso. Si prevede che tali cantieri temporanei non superino una lunghezza di 200 metri. Il tratto in questione corrisponde all'area di cantiere in via Selva e alle vicinanze.Tali limitazioni e divieti avranno efficacia a partire dalle ore 07:00 del 28 luglio e dureranno sino al 17 ottobre, termine ultimo per i lavori attualmente in corso di manutenzione straordinaria finalizzata ad innalzare gli standard di sicurezza delle intersezioni a raso.