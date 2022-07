Stanotte seconda disinfestazione di luglio

In base al programma di interventi di igiene pubblica, questa notte è previsto un trattamento di disinfestazione adulticida (insetto adulto), a partire dalle ore 23.00 e fino alle 5.00 del mattino, nel territorio comunale. Le raccomandazioni ai cittadini sono quelle consuete: tenere chiuse le finestre, non esporre biancheria e derrate alimentari, ecc.Questo mese saranno tre le disinfestazioni notturne. La prossima è in programma il 25 luglio.