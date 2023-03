“Speciali” cercatori di tartufi

Una giornata trascorsa all'aria aperta, immersi nella natura, a contatto con gli animali della fattoria e a caccia di tartufi. Un giorno diverso per godersi appieno le prime giornate di primavera. Si è rivelata così, come una piacevole sorpresa l'iniziativa realizzata presso il Bosco Chinunno, con un risvolto di solidarietà e di sensibilità rivolto ad alcune persone "speciali".Infatti, gli ospiti di questa bella giornata presso il bosco murgiano sono stati i componenti di una comitiva di giovani affetti dalla sindrome di Down ed i loro familiari. Una iniziativa organizzata in occasione della giornata mondiale della Sindrome di Down, da Francomario Belmonte (esperto ricercatore di tartufi), in collaborazione con il parco Bosco Chinunno e l'associazione barese Aidp (Associazione Italiana Persone Down).Settanta tra ragazzi e familiari che hanno vissuto l'esperienza immersi nella natura, guidati dall'esperto Belmonte, che li ha portati alla ricerca del prezioso tubero.La numerosa comitiva è rimasta entusiasta dalla iniziativa che ha coinvolto i ragazzi in questa "caccia al tesoro", e lì ha portati alla conoscenza di questo pregiato alimento, che non tutti sanno essere presente nel nostro territorio.Una iniziativa che – confessa l'esperto ricercatore di tartufi originario di San Mauro Forte- "oltre ad avere uno scopo sociale, serve anche a promuovere la conoscenza del tartufo della Murgia".Insomma, una piacevole giornata che i partecipanti dell'Aidp difficilmente dimenticheranno.