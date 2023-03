Sottosegretaria alla cultura Borgonzoni ad Altamura

Venerdì 24 marzo il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni sarà ad Altamura per due eventi. Alle ore 11.30 sarà presso il Museo Nazionale Archeologico in via Santeramo 88. Alle ore 12.30 si recherà presso il Comune di Altamura, dove troverà ad attenderla il commissario straordinario Iaculli e il sindaco di Gravina Fedele Lagreca che hanno lanciato la candidatura congiunta delle due città al titolo di capitale italiana della cultura nel 2027."L'attenzione del governo per il nostro territorio è massima", sottolinea il deputato Rossano Sasso, capogruppo Lega in Commissione Cultura. "Da parlamentare murgiano è mia intenzione promuoverlo e favorirlo. Altamura e Gravina sono ricche di storia, di cultura e il patrimonio di questo territorio, se opportunamente valorizzato potrebbe rappresentare un'occasione importante di sviluppo per tutti".--> Qui la notizia sulla candidatura a capitale italiana della cultura 2027