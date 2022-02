Sinistra in movimento si rinnova

L'assemblea degli iscritti di Sinistra in Movimento ha nominato come coordinatori ad interim Domenico Micunco (nella foto) e Vincenzo Dileo. Inoltre in questi giorni si è riaperto il tesseramento per l'anno 2022, con buone adesioni già al suo avvio. Lo rende noto un comunicato.Sarà poi avviata una fase congressuale, coinvolgendo i nuovi e precedenti iscritti, in modo da definire i coordinatori per il 2022 e creare i gruppi di lavoro sui vari temi che riguardano l'amministrazione comunale e da partecipare alla vita cittadina nel modo più proficuo possibile. La riorganizzazione dell'associazione, che ha formato una lista civica a sostegno di Rosa Melodia Sindaca di Altamura nel 2018, si è resa necessaria perché il precedente coordinatore Giuseppe Tafuni è diventato consigliere comunale, subentrando a Vito Menzulli, ora assessore ai servizi sociali e allo sport, dopo l'azzeramento estivo della precedente giunta, in cui lo stesso ruolo era ricoperto da Annunziata Cirrottola."L'occasione migliore dunque, all'inizio del nuovo anno, per riaprirsi alla città e sollecitare partecipazione, impegno, entusiasmo - sostiene SiM - in un momento di transizione che ci vede uscire dalla pandemia, sia pure a fasi alterne secondo l'andamento dei contagi: l'invito di Sinistra in Movimento al tesseramento è un invito al recupero della dimensione comunitaria nella nostra città. Siamo aperti a qualsiasi suggerimento e consiglio da parte delle cittadine e dei cittadini di Altamura. Ricordiamo il lavoro svolto da Sinistra in Movimento sui servizi sociali, che hanno avuto una funzione strategica durante la pandemia, attraverso i nostri assessori, da sempre sensibile al disagio e alla marginalità sociale: approvazione del Piano Sociale di Zona 2018-20, grazie a cui è stato possibile consentire l'apertura dell'Asilo Nido Comunale; erogazione dei buoni spesa e dei sussidi durante e dopo il lockdown; le iniziative svolte a sostegno delle pari opportunità, insieme al rinnovo del Comitato Unico per le pari opportunità; l'approvazione del Piano Locale Povertà con lo stanziamento di più di 730.000 euro; la riapertura del Centro Interculturale; il progetto per il Contrasto agli sprechi alimentari; campagne di informazione, mettendo all'ordine del giorno del Consiglio Comunale varie mozioni: contro il Federalismo Fiscale che priva il Sud di legittimi finanziamenti, contro il commercio di armi e la guerra in Yemen, lotta all'uso delle plastiche, cittadinanza onoraria ai figli degli immigrati; finanziamenti comunali per Progetti didattici extracurricolari (15.000 euro); iniziative in collaborazione con la Polizia Locale contro l'uso delle droghe; contro la dispersione scolastica; sostegno per l'acquisto dei libri di testo; l'avvio del Servizio del Centro Polivalente di via Londra per minori e giovani; il Progetto per il Centro Antiviolenza e le iniziative di sensibilizzazione sulle politiche di genere e della disabilità, con il recente protocollo sull'autismo; soggiorni per anziani a Rimini e avvio del progetto di integrazione intergenerazionale presso il centro anziani Bell'Età".Inoltre SiM aggiunge: "Condividiamo inoltre anche molti altri risultati con tutta la maggioranza (Sindaca, consiglieri, assessori, partiti e movimenti civici): programmazione puntuale (Bilancio, Piano triennale delle Opere Pubbliche) approvata entro i termini di Legge; partecipazione democratica dal basso e dialogo con i cittadini attraverso lo strumento del Bilancio Partecipato e 300 ore di ascolto ai cittadini della Sindaca; sono stati predisposti o sono in via di perfezionamento Regolamenti in favore dell'efficienza, trasparenza, semplificazione amministrativa, provvedimenti elimina-code e vari protocolli d'intesa, fra cui quello con l'Agenzia delle Entrate; partecipazione ai bandi pubblici attraverso la presentazione di progetti che hanno vinto e ottenuto i fondi europei e regionali (decine di milioni di euro), che stanno dando un volto nuovo alla nostra città e alle sue ricchezze archeologiche, enogastronomiche e paesaggistiche, soprattutto ai quartieri o edifici trascurati dalle precedenti amministrazioni. È stato già avviato l'adeguamento alle norme di sicurezza, anti-incendio, decoro ed efficientamento degli impianti idrici e fognari, delle strade urbane e delle scuole Roncalli, Ottavio Serena, K. Wojtyla, Madre Teresa di Calcutta, don Milani e Giovanni Bosco, del Simone Viti Maino e del Centro Anziani, del Cimitero; lavori ormai imminenti di riqualificazione della Villa Comunale, di via Vecchia Buon Cammino; incremento delle iniziative culturali, anche per la programmazione estiva; incremento di ordini del giorno e iniziative sui temi dei diritti umani e dell'antifascismo; valorizzazione dello Sport attraverso i lavori per adeguare e ristrutturare le palestre delle scuole Padre Pio e San Francesco; manutenzione straordinaria del Palazzetto di via Piccinni, oltre che per quello di via Manzoni, riducendo del 40% le tariffe per l'utilizzo dei due palazzetti dello Sport; avvio dei lavori di manutenzione straordinaria e del Campo sportivo Cagnazzi; 15.000 euro per attività di formazione a sostegno dell'imprenditoria giovanile e altri 90.000 per fondo sturt up imprese; insediamento della commissione toponomastica per razionalizzare l'onomastica di vie e piazze e nel contempo consolidare la memoria storica della città, ricordando concittadine/i illustri e personalità benemerite".Sinistra in Movimento auspica di "rilanciare il mandato ricevuto nel 2018 dalle elettrici e dagli elettori, completando le tante progettualità avviate e continuando a tessere reti di collaborazione attiva con la società civile e l'associazionismo".