Accordo tra 5 stelle, Pd e Sinistra in movimento: Loporcaro candidato

L'insegnante Michele Loporcaro sarà il candidato sindaco della coalizione composta da Movimento 5 stelle, Partito democratico e Sinistra in movimento. Ieri, nella sede del Pd, è stato firmato l'accordo che riguarda sia i temi e i punti programmatici sia la scelta del candidato. L'intesa è stata firmata dal coordinatore provinciale del Movimento, Raimondo Innamorato, dal segretario cittadino del Pd Giuseppe Pignatelli, dal segretario cittadino di Sinistra in movimento Vincenzo Dileo e dallo stesso Loporcaro.La coalizione è aperta ad altre forze politiche che condividono "finalità e metodi".L'accordo parla di "un progetto innovativo che si identifica nei valori, principi e ideali del centro-sinistra, in un'ottica progressista".