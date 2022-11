Si formano ad Altamura i supertecnici sistema casa

Giovedì 10 novembre 2022: si parte!Alle ore 15,30, presso l'Item Hub di Altamura, in Piazza Stazione, dove sarà allocata la "nuova" sede dell'ITS CUCCOVILLO Academy di Bari, le aziende del Distretto Apulo-Lucano del Salotto, le Istituzioni locali, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, insieme all'ITS, presentano la 1^ edizione del Corso Duale di Alta Specializzazione Post Diploma in "Tecnico Superiore di Processo, Prodotto, Comunicazione e Marketing per il Settore Arredamento".25 giovani diplomati, che sognano di lavorare nel "favoloso" mondo dell'arredo casa, potranno conseguire gratuitamente, anche grazie al finanziamento della Regione Puglia, l'alta specializzazione tecnologica post-diploma in progettazione, produzione e promozione di prodotti d'arredamento.Il corso è frutto di un'intensa attività di analisi delle potenzialità del territorio, delle possibilità di crescita del comparto e delle competenze necessarie per avviare in concreto tale crescita.Le amministrazioni locali, le imprese del territorio e l'ITS Cuccovillo, si sono incontrati più volte, negli ultimi 9 mesi, per analizzare i fabbisogni delle aziende del settore in termini di professionalità richiestissime e difficili da reperire nel mercato del lavoro. Sono state così identificate le competenze strategiche riguardanti la progettazione, la prototipazione, la gestione della produzione e il marketing e comunicazione e sono state poste come base dell'innovativo progetto presentato.Il percorso consentirà di introdurre i ragazzi e le ragazze, che sceglieranno di vivere questa grande opportunità, all'interno delle varie specializzazioni, consentendo loro di individuare le proprie attitudini, che saranno ulteriormente sviluppate durante le oltre 800 ore di tirocinio curriculare.Le aziende parteciperanno attivamente al processo di formazione fornendo numerose ore di docenza attraverso i propri tecnici e manager per consentire agli studenti di apprendere nozioni sia teoriche che pratico/laboratoriali, ma soprattutto l'esperienza di chi vive giornalmente le situazioni aziendali.Parteciperanno all'evento:SALUTI ISTITUZIONALI– Lucia SCATTARELLI – Fondazione ITS Cuccovillo– Giovanni PICCININNO - Direttore scientifico della Item Oxygen srl– Leonardo PATRONI GRIFFI – Presidente Banca Popolare di Puglia e BasilicataIL PROGETTO ITS SISTEMA CASA: LE ORIGINI– Angela MASI – già Onorevole della Repubblica Italiana– Maria Raffaella LAMACCHIA – Regione PugliaLA PAROLA AGLI ENTI LOCALI– Rosa MELODIA – Sindaca Comune di Altamura– Fedele LAGRECA – Sindaco Comune di Gravina in Puglia– Domenico BENNARDI – Sindaco Comune di Matera– Vincenzo CASONE – Sindaco Comune di Santeramo in ColleIL PROGETTO ITS SISTEMA CASA: LA PRIMA EDIZIONE DEL CORSO– Roberto VINGIANI - Fondazione ITS CuccovilloLA PAROLA ALLE AZIENDE DEL TERRITORIO– Vito D'AMATO – RDD Italia srl– Fedele MARCHETTI – FEMA Industry srl – Consorzio CIM– Elisabetta PARADISO – Natuzzi spaDichiarazione ITS Cuccovillo (Lucia Scattarelli Presidente)Finalmente ci siamo! Dopo tanto febbrile lavoro, dopo tanti incontri nei quali ci si è concretamente confrontati, in cui si parlato e discusso di progettare ed attivare un corso che offrisse opportunità reali di sviluppo e occupazione nel settore Arredo Casa. Come? Attraverso la formazione specialistica e professionalizzante di nuovi profili con un lavoro si sistema, in cui tutti fossero coinvolti, facendo la loro parte nell'accogliere e formare questo iniziale piccolo gruppo di studenti e studentesse che si assumerà, l'Onore e l'Onere di portare Innovazione, di operare il Trasferimento Tecnologico nelle aziende del settore, specie nelle PMI. Dopo anni di attesa, c' è una nuova ALBA che speriamo porti nuova Luce e Speranza, specie in tempi così difficiliDichiarazioni Angela MasiDichiarazioni amministrazioni localiDichiarazioni Imprese partecipantiDichiarazioni di Cesare De Palma per conto di Confindustria Bari-BatDichiarazioni Leonardo Patroni GriffiDichiarazioni ITEM OxigenDichiarazione ITS Cuccovillo (Direttore Roberto Vingiani)È stato un lavoro molto complesso dove però l'interesse ed il supporto delle istituzioni locali, regionali e nazionali e ancor più quello delle Aziende del Territorio ci hanno spinto a completare il lavoro e a presentare oggi sul Territorio questo progetto.Ora tocca ai ragazzi ed alle famiglie cogliere questa opportunità che potrà consentire lo sviluppo del Territorio attraverso le competenze dei nuovi Tecnologi superiori per il Sistema Casa e noi siamo convinti che si tratterà di un'esperienza vincente. Data la sede del corso presso l'ex Stazione FS di Altamura, oggi sede dell'ITEM Hub, che ringraziamo per la loro ospitalità, non possiamo che dire loro: Salite a bordo!!!È possibile manifestare l'interesse per il corso, richiedendo il modulo di preiscrizione su https://www.itsmeccatronicapuglia.it/contattaci/ in attesa che venga pubblicato il bando di selezione sul sito dell'ITS www.itsmeccatronicapuglia.it.Il percorso didattico partirà entro novembre 2022 e durerà due anni con l'erogazione di 2200 ore di formazione, svolte nella Sede dell''ITS "Cuccovillo Academy che sarà realizzata all'interno dell'Area Murgiana e soprattutto, presso le sedi delle aziende aderenti al progetto con 1320 ore realizzate da Manager e Tecnici aziendali e ben 880 ore sul campo, a contatto diretto con le realtà industriali del distretto del salotto, tra formazione in situazione e stage.I 25 specializzandi completeranno il percorso con i tirocini curriculari di 880 ore realizzati interamente nelle sedi delle aziende aderenti al progetto dislocate tra i comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Matera, Santeramo in colle.About ITS CUCCOVILLO www.itsmeccatronicapuglia.itL'ITS "Cuccovillo" di Bari è uno dei primi 14 ITS a nascere in Italia ed è l'unico del Sud ad essere stato sempre premiato dal Ministero dell'Istruzione nell'attività di alta formazione professionalizzante post-diploma negli ambiti della Meccanica e Meccatronica. Nel monitoraggio pubblicato a giugno 2022, l'ITS Cuccovillo si è posizionato al 3° posto in Italia su oltre 260 corsi valutati. Punto di forza dell'ITS è la concreta collaborazione con le aziende con le quali si progettano i percorsi, con la realistica prospettiva di trovare lavoro subito dopo il diploma. Secondo i dati certificati dal Miur, oltre il 90% dei ragazzi diplomati al "Cuccovillo" trova occupazione nel settore dell'industria avanzata con qualifiche gratificanti e coerenti, sia in Puglia che fuori Regione che all'estero, consentendo all'ITS di posizionarsi ogni anno ai primissimi posti in Italia.I risultati conseguiti hanno portato l'ITS Cuccovillo all'attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi che lo scorso 26 ottobre 2021 ha voluto incontrare gli studenti del Cuccovillo nella Palestra dell'Innovazione della Sede di Bari.La trasversalità della Meccatronica consente di effettuare percorsi nei settori più svariati: dalla produzione all'automazione, dall'automotive al ferroviario, dall'idrico al biomedicale ed oggi dai satelliti al siderurgico, fornendo l'opportunità agli studenti di Imparare Lavorando nelle varie aree aziendali non solo legate alla produzione classica, ma anche alla progettazione, alla programmazione (software, plc, robot,…) e, soprattutto, al mondo di industria 4.0.L'ITS Cuccovillo è stato il 1° ITS in Italia a realizzare corsi di "tertiary education" secondo la modalità DUALE che consiste in percorsi formativi in aula e in azienda. Lo fa dal 2014 con BOSCH, ricevendo nel 2018 il Premio di Eccellenza Duale, proseguendo poi con Natuzzi, Magneti Marelli, Maldarizzi Group, Datalogic, AQP, Nardò Technical Center – Porsche Engineering, Sitael, Acciaierie d'Italia.Dal 2022, dopo le esperienze effettuate con la Natuzzi, ed in qualità di soggetto capofila del Polo Sistema Casa Domustecnica, ha deciso, sulla base anche delle sollecitazioni istituzionali regionali e nazionali, nonché di diverse aziende del settore, di avviare corsi all'interno dell'Area Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Ambito Sistema CasaÈ questo il modus operandi che consente di realizzare risultati di placement elevatissimi ed in linea con le aspettative delle aziende con cui vengono progettati i percorsi. Il 92 per cento dei diplomati presso l'ITS Cuccovillo trova un'occupazione coerente con il percorso di studi e non solo tra le aziende partner. Questo attesta che la formazione erogata soddisfa le esigenze del mondo produttivo consentendo ai giovani diplomati di avviare la propria carriera e apportare nelle aziende il proprio contributo amplificato dall'entusiasmo di chi realizza il proprio sogno.